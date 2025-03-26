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Трамп припустив, що Росія може «зволікати» з мирною угодою
08:50 26.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп припустив, що Володимир Путін може затягувати час в питанні домовленостей щодо перемир'я з Україною, але вірить, що Москва зрештою хоче покласти край війні, передає Newsmax.
"Я не знаю. Я маю на увазі, що дам вам знати в певний момент. Але я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вони затягують час", - сказав він.
Трамп додав, що і сам так робив багато років у бізнесі.
"Я робив це протягом багатьох років, ви знаєте; я не хочу підписувати контракт, я хочу щось на кшталт "залишатися в грі", але, можливо, я не хочу цього робити, зовсім... Я не впевнений. Але ні, я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, що (президент України Володимир - ІФ-У) Зеленський хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі", - сказав американський президент.
Він додав, що обидві сторони втрачають в середньому 2 500 солдатів щотижня і що "просто хоче, щоб це припинилося".
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