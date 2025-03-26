Трамп: США «розглядають» умови РФ щодо перемир'я у морі

Адміністрація президента США Дональда Трампа "розглядає" умови, які, як заявили раніше у Кремлі, мають бути виконані, щоб угода щодо перемир'я у Чорному морі могла бути реалізована. Про це у вівторок, 25 березня, заявив Трамп під час спілкування з журналістами, передає телеканал CNN.

"Ми думаємо про всі з них просто зараз. Є п'ять або шість умов. Ми розглядаємо їх усі", - сказав Трамп у Білому домі.

Раніше сьогодні адміністрація президента США повідомила, що Україна і Росія, серед іншого, погодилися припинити застосування сили в Чорному морі, втім Кремль у окремій заяві повідомив, що перемир'я у Чорному морі запрацює після виконання низки умов.

Росія вимагає скасування санкцій

Зокрема, Москва заявила, що пункти домовленостей зі США щодо перемир'я на морі та доступу російської сільгосппродукції та добрив до світового ринку набудуть чинності після скасування санкційних обмежень щодо "Россельхозбанку" та "інших фінансових організацій", задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством і добривами, та їхнього підключення до SWIFT.

Також РФ заявила про умову скасування обмежень на здійснення операцій торговельного фінансування, скасування санкційних обмежень щодо компаній-виробників та експортерів продовольства і добрив, а також обмежень на роботу страхових компаній з такими вантажами.

Іншими вимогами Москви є скасування обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій щодо суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством і добривами, а також обмежень на постачання в РФ сільськогосподарської техніки та інших товарів, задіяних у виробництві продовольства і добрив.

Кремль опублікував перелік об'єктів, що підпадають під мораторій на удари

Ввечері вівторка Кремль також опублікував погоджений зі США список об'єктів, на які поширюється дія пункту домовленостей щодо тимчасового припинення обстрілів енергооб'єктів.

До нього увійшли нафтопереробні підприємства, нафтогазопроводи і нафтосховища, включно з насосними станціями; інфраструктура, що виробляє і передає електроенергія, зокрема електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники; атомні електростанції та дамби гідроелектростанцій.

В Кремлі наголосили, що мораторій на обстріли об'єктів енергетики нібито діє з 18 березня 2025 року і протягом 30 діб і може бути продовжений за взаємною домовленістю. Водночас російська сторона заявляє, що у разі порушення однією зі сторін мораторію, "інша сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань дотримуватися його".