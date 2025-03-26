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Росія відкинула безумовне припинення вогню в Чорному морі після зустрічі зі США
23:18 25.03.2025 |
Росія висунула низку вимог для погодження на припинення вогню в Чорному морі, що було предметом зустрічі представників РФ, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня.
Про це свідчить заява Кремля за підсумками зустрічей з американською делегацією, яку цитує "Європейська правда".
У Москві підтвердили поширене раніше повідомлення Білого дому про те, що сторони домовились про "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".
Також там зазначили, що США "допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив".
Кремль, однак, заявив, що ці пункти набувають чинності після зняття низки санкцій, а саме:
* з "Россельхозбанка" та інших банків, задіяних в експорті продовольства і добрив;
* з компаній-виробників та експортерів продовольства і добрив, а також компаній, що страхують відповідні вантажі;
* із суден під прапором Росії, які транспортують продовольство й добрива, та обслуговування таких суден у портах;
* з постачання в Росію сільськогосподарської техніки й інших товарів, задіяних у виробництві продовольства і добрив.
Ця примітка, зазначимо, в заяві Білого дому за підсумками зустрічей відсутня.
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