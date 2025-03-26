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АНАЛІТИКА

В РФ обурилися обговоренням питання ЗАЕС між Україною і США

 

Росія заявила, що окупована нею українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) нібито є "російським ядерним об'єктом", тому її передача чи встановлення контролю над нею Україною чи іншою країною "неможливі". За такою заявою виступило міністерство закордонних справ РФ у вівторок, 25 березня - за твердженням відомства, у відповідь на обговорення питання ЗАЕС між Україною та США.

"Повернення станції в російську атомну галузь - давно доконаний факт, який міжнародній спільноті залишається лише визнати. Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні неможливі", - стерджується у заяві російського відомства. Також Росія відкидає й спільну експлуатацію окупованої нею станції "з будь-якою державою".

Також російське МЗС стверджує, що "виглядає абсурдною й ідея участі в експлуатації станції будь-яких міжнародних організацій, оскільки ні мандат, ні компетенція жодної з них не дозволяють їм брати участь в експлуатації ядерних об'єктів".

Зеленський: Якщо ЗАЕС не буде українською, працювати вона ні на кого не буде

Нагадаємо, питання щодо власності українських АЕС з'явилося в інформаційному просторі після заяви радника з питань нацбезпеки США Майка Волца й держсекретаря США Марко Рубіо за підсумками телефонної розмови Трампа і Зеленського 19 березня. У ній йшлося, що, серед іншого, розмова лідерів торкнулася питань електропостачання в Україні та атомних електростанцій.

"Він (Дональд Трамп. - Ред.) сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві. Американська власність цих станцій стала би найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури", - вказувалося у заяві.

Втім, 20 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з Трампом не обговорював і не планує обговорювати передачу в управління США українських атомних електростанцій. Окремо Зеленський наголосив, що тимчасово окупована Росією ЗАЕС також належить Україні, але наразі не працює і є небезпечною, "бо нормально не обслуговується".

"Президент Трамп мене запитав: "Що ви думаєте про цю станцію (ЗАЕС. - Ред.)?". Я йому сказав, що якщо вона не буде українською, працювати вона ні на кого не буде. Це незаконно. Вона не зможе. Ми не можемо просто розпоряджатися цією станцією, бо вона державна", - сказав Зеленський.

Також він додав, що якщо США думають про це, як знайти вихід з цієї ситуації - "це інше питання". "Якщо американці думають про те, як знайти вихід з цієї ситуації, хочуть її забрати у росіян, хочуть інвестувати, модернізувати - це питання інше, це питання відкрите, ми можемо про це говорити, але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом", - сказав Зеленський.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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