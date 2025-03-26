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Зеленський: США вважають, що імплементація домовленості про припинення вогню має початися одразу після публікації двох заяв
23:04 25.03.2025 |
Позиція США в тому, що імплементація угод щодо припинення вогню між РФ та Україною на морі та по об'єктах енергетичної інфраструктури має починатись одразу після публікацій спільних українсько-американської та американсько-російської спільних заяв, сказав президент України Володимир Зеленський.
"Вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом, може бути початок вже імплементованих в цьому документі рішень. Тут віри росіянам немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними. Якщо це так, і зараз мені це підтвердить ще міністр оборони по телефону, то значить будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленості україно-американської зустрічі", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.
За його словами, США домовились з україною та РФ про припинення ударів по енергооб'єктах та забезпечення цивільного судноплавства.
"Все пов'язане з енергетикою: ми не вражаємо їх енергетику, вони не вражають нашу енергетику. Я думаю, що є мільйон питань, чесно, я так вважаю, буде мільйон питань і деталей, але на сьогодні звучить так, що кожна із сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін. Так це звучить", - сказав президент, відповідаючи на питання журналіста.
Зеленський також розповів, що Україна передала США перелік об'єктів на морі, по яких не можуть завдаватися удари, всі вони цивільні.
"Що стосується моря. Ми окремо, на всяк випадок, передали всі наші об'єкти, по якихне можуть бути завдані удари. Щодо моря, ми говоримо про те, що це тишина моря і вільне судноплавство. Ми не говоримо про військові цілі - вони не можуть рухатись. Ми говоримо, судноплавство вантажне, яке у нас йде, воно повинне йти. Вільне судноплавство цивільних суден", - сказав він, відзначивши.
При цьому, за словами голови держави, американська сторона вважає що тиша на морі і вільне судноплавство "говорить і про те, що не можна завдавати утарів по інфраструктурі портів".
"Уточненнь по цих домовленнях ще буде дуже багато", - повідомив Зеленський.
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