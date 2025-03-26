США оприлюднили деталі угоди про перемир'я на Чорному морі та в енергетиці

США оприлюднили документ за результатами перемовин між Україною та США у Саудівській Аравії. Серед іншого в нього йдеться про домовленість не застосовувати силу в Чорному морі та працювати над енергетичним перемир'ям.

США заявили, що сприяли двостороннім переговорам на технічному рівні з українською делегацією 23-25 березня в Ер-Ріяді. Відповідно до цих дискусій є низка домовленостей.

"Сполучені Штати та Україна домовилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі", - йдеться у заяві Білого дому.

"Сполучені Штати та Україна домовилися розробити заходи щодо виконання угоди президента Трампа та президента Зеленського про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України", - йдеться в документі.

Також "США та Україна погодилися, що Сполучені Штати залишаються відданими допомозі в обміні військовополоненими, звільненні цивільних ув'язнених та поверненні примусово переміщених українських дітей".

Окрім того, сполучені Штати та Україна вітають добрі наміри третіх країн щодо підтримки реалізації енергетичних і морських угод. Які це країни - не уточнюється.

Останній пункт - "Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть працювати над досягненням міцного та тривалого миру".

Окремо вказується, що США повторили обом сторонам імператив президента Дональда Трампа про те, що вбивства з обох сторін російсько-українського конфлікту мають припинитися.

"З цією метою Сполучені Штати продовжуватимуть сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, укладених в Ер-Ріяді".

Очікується, що найближчим часом заяву щодо домовленостей у Саудівській Аравії зробить президент Володимир Зеленський.

Зустрічі у Саудівській Аравії

Україна провела перемовини у Саудівській Аравії з американцями щодо мирного процесу двічі - 23 і 25 березня. До і після зустрічі делегації США з росіянами.

Представники Росії зустрілися з делегацією США у Саудівській Аравії напередодні - 24 березня. Переговори тривали приблизно 12 годин.

Зустріч українців та американців після цього тривала всього кілька годин.

Разом за одним столом усі три делегації, як і було анонсовано, у Ріяді не зібралися.

Попри повідомлення ЗМІ, що США та Росія оприлюднять спільний документ за результатами перемовин у Саудівській Аравії, цього не сталось.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Владімір Чижов згодом заявив ЗМІ, що спільну заяву США і Росія не погодили через позицію України. Як саме це сталось він не уточнив.

Керівник МЗС Росії Сергій Лавров теж прокоментував ЗМІ перемовини, хоч і не багатослівно.

"Переговори завершилися тим, що про результати, які там були досягнуті, зараз доповідають президенту Росії, президенту Сполучених Штатів. Обговорювали там, як домовилися Путін та Трамп, насамперед питання безпечного судноплавства на Чорному морі", - зазначив Лавров.

І США, і Україна наголошували, що переговори технічні. Радник з національної безпеки президента США Майкл Волтц напередодні заявив, що головна тема, як і раніше - це припинення вогню.

У центрі обговорень - зупинка ударів по енергетичних об'єктах та цивільній інфраструктурі, а також припинення атак у Чорному морі. Кремль також зацікавлений обговорити відновлення Чорноморської зернової угоди, адже Україна зуміла налагодити перевезення зерна попри удари Росії по портах і кораблях.

Хоча Володимир Зеленський каже про "технічний" характер зустрічі, а Росія відправила до Саудівської Аравії чиновників не найвищого рангу, у США сподіваються на швидке досягнення повного перемир'я - до Великодня.

Російський сенатор Григорій Карасін, який брав участь у переговорах, дав коментар російському агентству ТАСС.

"Обговорювали все, був насичений, непростий діалог, але дуже корисний для нас і для американців", - заявив сенатор, який раніше обіймав посаду заступника керівника МЗС Росії.

За його висловом, "далеко не все вирішили, не в усьому погодилися", але сама розмова була "своєчасною" з урахуванням приходу до влади нової адміністрації США і "нових політиків, які приїхали на зустріч експертних груп".

"Загалом, враження залишилося такого конструктивного діалогу, який потрібен. Американці теж у цьому зацікавлені", - вважає Карасін.