Жодного прокурора з фейковою інвалідністю не звільнили - ЦПК

Виявлення фейкової інвалідності у багатьох прокурорів не призвело до їхнього звільнення. Про це повідомив

у понеділок, 24 березня, Центр протидії корупції (ЦПД), опублікувавши відповідь Офісу генерального прокурора України (ОГПУ) на відповідний запит ЦПД.

Як повідомили в організації, вони надіслали запит до Генпрокуратури та Державного бюро розслідувань (ДБР), щоб дізнатися, скількох прокурорів з підробленою інвалідністю звільнили та скільком повідомили про підозру за пів року кримінального розслідування. У ДБР у відповідь на запит зазначили, що за цей час повідомили про підозру лише 2 з 74 прокурорів з фейковою інвалідністю - керівнику Хмельницької окружної прокуратури та керівнику Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Лише ці двоє отримали пенсії за фейкові інвалідності на 1,5 мільйона гривень.

Раніше міністерство охорони здоров'я (МОЗ) повідомляло на запит ЦПК, що скасувало статус інваліда 74 з 526 прокурорів, які мають довідки про такий стан здоров'я. Однак "попри таку кількість підтверджених фейкових інвалідностей, Офіс генерального прокурора (ОГП) не збирається звільняти жодного з цих прокурорів, згідно із відповіддю на запит ЦПК", кажуть у центрі.

Скандал через фейкову інвалідність прокурорів

Як повідомлялося, восени 2024 року Україною прокотився скандал через підозрілу наявність довідки про інвалідність у вкрай високого числа прокурорів Хмельницької прокуратури. Це сталося після того, як під час обшуку у керівниці Хмельницької Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи вдома знайшли понад 6 мільйонів доларів готівки.

Це спричинило значний суспільний резонанс, тож президент Володимир Зеленський наказав генпрокуратурі та правоохоронним органам прозвітувати про "вжиті заходи реагування щодо виявлення, розслідування та протидії корупційним й іншим кримінальним правопорушенням під час встановлення інвалідності прокурорами та іншими чиновниками". У у жовтні 2024 року було відкрито кримінальне провадження, у якому досліджуються законність набуття інвалідності працівниками державних і правоохоронних органах.

Так само тодішній генпрокурор Андрій Костін ініціював службове розслідування, під час якого досі не звільнили жодного з 67 хмельницьких прокурорів з інвалідністю, зазначили в ЦПК.