Рада може послабити контроль за статками посадовців. НАЗК просить цього не робити

На найближчому пленарному засіданні народні депутати розглянуть правки до закону "Про запобігання корупції", що суттєво обмежать Національне агентство з питань запобігання корупції у перевірці законності статків посадовців. Фактично, зміни можуть знищити інструмент моніторингу способу життя (МСЖ).

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Відомство звернулось до Верховної Ради з проханням відстояти збереження інструменту, що довів свою ефективність у подоланні корупції.

"Пропоновані зміни також ускладнять перевірку сумнівних активів, зокрема зроблять неможливим аналіз активів, отриманих до публічної служби, і створять корупційні ризики, дозволяючи декларантам вказувати відсутні активи для їх подальшої легалізації", - йдеться у повідомленні.

Серед запропонованих змін, які будуть розглядати народні депутати:

* Обмеження МСЖ лише періодом перебування у статусі декларанта, що унеможливить оцінку законності статків, набутих раніше, та надасть можливість пояснювати походження активів законними доходами до початку публічної служби. Це створює ризик узаконення необґрунтованих активів і звільнення від відповідальності після звільнення.

* Здійснення МСЖ лише декларанта та членів його сім'ї, що дозволить недоброчесним посадовцям оформлювати активи на третіх осіб без можливості їхнього виявлення. Натомість чинний порядок моніторингу дозволяє виявляти такі випадки.

* Обмеження терміну здійснення МСЖ трьома місяцями. Моніторинг потребує часу для аналізу великого обсягу даних, здійснення міжнародних запитів і детального аналізу фінансових документів. Навіть простий моніторинг способу життя може тривати шість місяців, у складних випадках - понад рік.

За результатами роботи НАЗК за напрямом моніторингу способу життя вже 61 матеріал на 231,56 млн грн скеровано до САП, ще 30,95 млн грн уже стягнуто в дохід держави.

Загалом сума необґрунтованих активів та незаконного збагачення за результатами МСЖ, здійснених НАЗК, становить понад 1,5 млрд грн.

"Запропоновані зміни спрямовані на обмеження виключно повноважень Національного агентства та нівелюють такий важливий інструмент фінансового контролю як МСЖ, що, безумовно, матиме негативний вплив на його ефективність", - пояснили в НАЗК.

Водночас законодавство не обмежує повноваження інших правоохоронних органів у зборі доказів щодо необґрунтованості активів відповідно до ст. 290 ЦПК України.