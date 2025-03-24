Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму

Статус українських регіонів, які окуповані Росією, є ключовою проблемою у врегулюванні війни в Україні, заявив спеціальний представник президента США Стівен Віткофф в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону.

«Я думаю, що найбільшою проблемою в цьому конфлікті є так звані чотири регіони: Донбас, Крим, ви знаєте назви - Луганськ і два інших. Це російськомовні регіони, там були проведені референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під контролем Росії. Я думаю, що це ключове питання в конфлікті», - зазначив Віткофф.

За його словами, території де-факто перебувають під контролем Росії, і основна дискусія полягає в тому, чи визнає світ їх російськими.

«Це слон у кімнаті. Це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно», - вважає він.

У вересні 2022 року Росія провела референдуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Вони відбувалися під контролем російських військ, без міжнародного спостереження і з численними повідомленнями про примус і фальсифікації. Міжнародна спільнота, включно з ООН та ЄС, визнала ці «референдуми» незаконними та такими, що не мають юридичної сили.

У 2014 році Росія організувала референдуми в Криму та на частині Донбасу. Їхні результати також не визнані Україною та міжнародною спільнотою.

Віткофф розповів, що кінцева мета поточного етапу переговорів між США, Україною та Росією - досягти 30-денного припинення бойових дій. За словами Віткоффа, під час цього періоду сторони планують обговорити умови для повного припинення війни.

Віткофф додав, що налаштований оптимістично й вважає, що США здатні сприяти примиренню сторін.