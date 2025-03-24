Фінансові новини
- |
- 24.03.25
- |
- 09:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму
08:12 24.03.2025 |
Статус українських регіонів, які окуповані Росією, є ключовою проблемою у врегулюванні війни в Україні, заявив спеціальний представник президента США Стівен Віткофф в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону.
«Я думаю, що найбільшою проблемою в цьому конфлікті є так звані чотири регіони: Донбас, Крим, ви знаєте назви - Луганськ і два інших. Це російськомовні регіони, там були проведені референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під контролем Росії. Я думаю, що це ключове питання в конфлікті», - зазначив Віткофф.
За його словами, території де-факто перебувають під контролем Росії, і основна дискусія полягає в тому, чи визнає світ їх російськими.
«Це слон у кімнаті. Це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно», - вважає він.
У вересні 2022 року Росія провела референдуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Вони відбувалися під контролем російських військ, без міжнародного спостереження і з численними повідомленнями про примус і фальсифікації. Міжнародна спільнота, включно з ООН та ЄС, визнала ці «референдуми» незаконними та такими, що не мають юридичної сили.
У 2014 році Росія організувала референдуми в Криму та на частині Донбасу. Їхні результати також не визнані Україною та міжнародною спільнотою.
Віткофф розповів, що кінцева мета поточного етапу переговорів між США, Україною та Росією - досягти 30-денного припинення бойових дій. За словами Віткоффа, під час цього періоду сторони планують обговорити умови для повного припинення війни.
Віткофф додав, що налаштований оптимістично й вважає, що США здатні сприяти примиренню сторін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Продуктивна й сфокусована»: Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді
ТОП-НОВИНИ
|Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму
|Спецпосланець Трампа: Я не вважаю Путіна поганою людиною
|Спецпосланець Трампа Віткофф вважає необхідними вибори в Україні
|Україна може втратити 1,6 мільярда через бездіяльність «Нафтогазу» – НАБУ і САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«Схеми» показали супутникові знімки після удару по аеродрому «Енгельс-2»
|Британія замовила для України виробництво 5000 ракет
|«Нова норма» в Брюсселі: ЄС - окремо, Орбан - окремо
|Україна не бачить ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки - Зеленський
|ЗМІ: У Британії розглядають потенційну відправку винищувачів в Україну
|США прагнуть розширити вимоги угоди щодо українських корисних копалин – FT
Бізнес
|Samsung виграла в США судову справу проти BOE щодо порушення патентних прав на технологію OLED
|Тепер шкарпетки не зникнуть: Haier представила першу у світі пральну машину з трьома барабанами
|Tesla Ілона Маска відкликала всі продані у США автомобілі Cybertruck
|Microsoft тестує функцію оцінки характеристик ПК у Windows 11
|ЄС змушує Apple відкрити сповіщення та інші функції iOS стороннім виробникам
|Elecom представила перший у світі натрій-іонній павербанк – працює до 13 років на температурах до -34°C
|Революція людиноподібних роботів ближче, ніж ви думаєте – гендиректор NVIDIA