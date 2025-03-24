Спецпосланець Трампа: Я не вважаю Путіна поганою людиною

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф розповів американському ведучому Такеру Карлсону про свій візит до Росії та назвав президента РФ Володимира Путіна сильним лідером і непоганою людиною.

Під час інтерв'ю, яке вийшло 21 березня, Віткофф кілька разів зазначив, що з боку Путіна було "дуже милостиво" прийняти його.

Він порівняв війну Росії проти України з суперечкою двох сусідів на ділянці: "якщо мені здалося, що ти зайшов на мою землю, то ми маємо це обговорити".

Віткофф поскаржився, що попередній президент США Джо Байден не вів діалогу з Путіним, а тепер, за його словами, два великі лідери - Трамп і Путін - готові обговорити завершення конфлікту.

Путін молився за Трампа під час замаху

Віткофф заявив, що під час його візиту до Кремля Путін передав йому портрет Трампа, який замовив у російського художника.

Він також розповів, що під час замаху на Трампа під час передвиборної кампанії, Путін молився за "здоров'я свого друга". Віткофф зазначив, що Трамп був дуже зворушений цим посланням.

"Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, ця війна і всі складові, які до неї призвели", - підсумував Віткофф.