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Спецпосланець Трампа Віткофф вважає необхідними вибори в Україні
08:05 24.03.2025 |
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф вважає необхідним проведення виборів президента в Україні.
"Вибори в Україні будуть, я думаю, що (президент Володимир – ІФ-У) Зеленський робить усе можливе", - сказав Віткофф.
Він також заявив, що Зеленський у дуже складному становищі та протистоїть ядерній державі, населення якої в чотири рази перевищує його.
За словами спецпосланця, зараз найкращий час для того, щоб укласти угоду, яку президент (США Дональд – ІФ-У) Трамп може виконати.
Разом з тим, Віткофф заявив, що "РФ не може підписати будь-який
договір" з Зеленським, поки в Україні не буде проведено вибори
президента.
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