Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11090 про підвищення з 2025 року акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11090 про підвищення з 2025 року акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

Згідно з його розрахунками після набрання чинності акцизом вартість пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн.

Підвищення акцизних податків на тютюнові вироби - обов'язкова умова для успішного завершення сьомого перегляду кредитної програми МВФ, що вже погоджено на рівні персоналу.