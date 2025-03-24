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Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів
10:02 24.03.2025 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11090 про підвищення з 2025 року акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11090 про підвищення з 2025 року акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.
Згідно з його розрахунками після набрання чинності акцизом вартість пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн.
Підвищення акцизних податків на тютюнові вироби - обов'язкова умова для успішного завершення сьомого перегляду кредитної програми МВФ, що вже погоджено на рівні персоналу.
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