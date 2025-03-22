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АНАЛІТИКА

Україна може втратити 1,6 мільярда через бездіяльність «Нафтогазу» – НАБУ і САП

 

Бездіяльність керівництва НАК "Нафтогаз України" може призвести до зриву операції з повернення в Україну коштів на суму 1,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ), не уточнюючи обставин справи, у якій антикорупційні органи намагаються повернути кошти.

"НАБУ та САП системно займаються поверненням активів в Україну та протидією корупційним схемам, що загрожують державним інтересам. Наразі отримано реальну можливість першого за всю історію України повернення з-за кордону 1,6 млрд грн... Однак деструктивна позиція з боку в.о. керівника НАК "Нафтогаз" може призвести до втрати такої можливості, над якою активно працюють антикорупційні органи", - йдеться у заяві.

У НАБУ наголошують, що захист державних інтересів "є спільною відповідальністю усіх державних інституцій, тому керівництво "Нафтогазу" зобов'язане вживати всіх необхідних заходів".

Хто зараз керує "Нафтогазом"?

Як повідомлялося, у грудні 2024 року Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України. У той же день Кабмін перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Створення "Міністерства єдності" у серпні анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

Після цього наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила виконуючим обов'язки голови правління компанії Романа Чумака. Джерело: https://biz.censor.net/n3542560
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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