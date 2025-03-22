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Комітет Бундестагу схвалив допомогу для України на €11 млрд
23:29 21.03.2025 |
Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив виділення додаткової військової допомоги Україні на загальну суму понад 11 мільярдів євро, повідомляють у п'ятницю, 21 березня, інформагенції dpa і AFP.
"Таким чином, на додаток до вже запланованої допомоги виділено ще три мільярди євро на поточний рік; також були затверджені додаткові асигнування за зобов'язаннями на загальну суму 8,25 мільярда євро на період із 2026 до 2029 року", - ідеться в повідомленні AFP.
"Пакет був узгоджений з промисловістю та з Україною і тепер може (дати можливість. - Ред.) швидко забезпечити необхідні матеріали", - заявив депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреас Шварц (Andreas Schwarz) щодо цього рішення.
У такий спосіб Бундестаг посилає важливий сигнал главі Кремля Володимиру Путіну, додав парламентар. "Ми тримаємо своє слово, беремо на себе відповідальність, зміцнюємо західний альянс і Україну", - цитує його агентство dpa.
Депутат Бундестагу від "Зелених" Свен-Крістіан Кіндлер (Sven-Christian Kindler), своєю чергою, наголосив, що у поєднанні з історичним фінансовим пакетом, рішення про виділення додаткової допомоги Україні стало "важливим сигналом, що Німеччина бере на себе відповідальність за безпеку та мир у Європі".
Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив про продовження військової допомоги Україні, яка обороняється від повномасштабної російської агресії. "Ми обидва єдині в думці, що Україна може на нас покластися, Україна може покластися на Європу, ми її не підведемо", - зазначив він після переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном у Берліні.
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