«Схеми» показали супутникові знімки після удару по аеродрому «Енгельс-2»

Наслідки удару Сил оборони України по аеродрому «Енгельс-2» у Саратовській області Росії

Супутникові зображення, отримані компанією Maxar і проаналізовані журналістами проєкту «Схеми», зафіксували наслідки удару Сил оборони України по аеродрому «Енгельс-2» у Саратовській області Росії.

На фото від 21 березня помітні зруйновані вибухами будівлі складів та вирви на місці ударів.

Цей аеродром є однією з ключових баз стратегічної авіації РФ.

«На цих складах зберігалися контейнери з ракетами Х-101/Х-555, які російська авіація застосовує для ударів по Україні. Ймовірно, там також розташовувався центр передпольотної підготовки ракет, який був знищений», - повідомив авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі «Схемам».

У ніч проти 20 березня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил і Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по аеродрому «Енгельс»у Саратовській області Росії, повідомив Генеральний штаб Збройних.

За даними військових, в районі аеродрому зафіксували пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Джерело Радіо Свобода в Службі безпеки України також підтвердило атаку, зазначивши, що удару завдали дрони СБУ та Сил спеціальних операцій.

Співрозмовник вказав на те, що аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ - там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розташовані склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами. Саме з цього аеродрому злітають літаки, які завдають ракетних атак по Україні.

Раніше 20 березня російська влада заявила, що Саратовська область зазнала атаки безпілотників, у місті Енгельс пошкоджена будівля лікарні, постраждала одна людина.

Енгельс у Саратовській області неодноразово ставав ціллю атак українських безпілотників. Поблизу міста розташована російська авіабаза «Енгельс-2», з неї злітають стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по території України.