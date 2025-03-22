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«Схеми» показали супутникові знімки після удару по аеродрому «Енгельс-2»
23:14 21.03.2025 |
Наслідки удару Сил оборони України по аеродрому «Енгельс-2» у Саратовській області Росії
Супутникові зображення, отримані компанією Maxar і проаналізовані журналістами проєкту «Схеми», зафіксували наслідки удару Сил оборони України по аеродрому «Енгельс-2» у Саратовській області Росії.
На фото від 21 березня помітні зруйновані вибухами будівлі складів та вирви на місці ударів.
Цей аеродром є однією з ключових баз стратегічної авіації РФ.
«На цих складах зберігалися контейнери з ракетами Х-101/Х-555, які російська авіація застосовує для ударів по Україні. Ймовірно, там також розташовувався центр передпольотної підготовки ракет, який був знищений», - повідомив авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі «Схемам».
У ніч проти 20 березня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил і Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по аеродрому «Енгельс»у Саратовській області Росії, повідомив Генеральний штаб Збройних.
За даними військових, в районі аеродрому зафіксували пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.
Джерело Радіо Свобода в Службі безпеки України також підтвердило атаку, зазначивши, що удару завдали дрони СБУ та Сил спеціальних операцій.
Співрозмовник вказав на те, що аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ - там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розташовані склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами. Саме з цього аеродрому злітають літаки, які завдають ракетних атак по Україні.
Раніше 20 березня російська влада заявила, що Саратовська область зазнала атаки безпілотників, у місті Енгельс пошкоджена будівля лікарні, постраждала одна людина.
Енгельс у Саратовській області неодноразово ставав ціллю атак українських безпілотників. Поблизу міста розташована російська авіабаза «Енгельс-2», з неї злітають стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по території України.
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