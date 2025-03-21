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Британія замовила для України виробництво 5000 ракет
22:26 21.03.2025 |
Уряд Великої Британії та ірландська компанія Thales підписали угоду щодо виготовлення понад 5000 протитанкових керованих ракет для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
Як пише видання, ця угода є чудовою новиною для підрозділу Thales, адже таке замовлення свідчить про зростання підприємства.
"Протягом наступних двох років кількість працівників, що налічує 850 осіб, збільшиться до 1050, і Thales відкриє третій завод у Північній Ірландії", - зазначили у матеріалі.
The Economist пише, що через зміну геополітики з приходом до влади президента США Дональда Трампа Північна Ірландія може отримати більше оборонних замовлень.
Економіст Ольстерського університету Есмонд Бірні вважає, що компанія Harland and Wolff, яка побудувала "Титанік" також має отримати більше контрактів, адже "наявність величезного сухого доку в Белфасті набуває стратегічного значення".
"Зараз Північна Ірландія є місцем миру і хоче, щоб про неї знали. Вона прийняла українських біженців, і всі основні партії підтримують опір російському вторгненню. Але встановлення миру в Україні і збереження миру в решті Європи може означати більше оборонних контрактів для цієї провінції - як би незручно це не було для декого", - сказано у матеріалі.
Також варто нагадати, що компанія Thales відіграла важливу роль перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Адже тоді Британія надіслала в Україну NLAW, які розроблені шведською компанією Saab, однак виготовлені саме працівниками Thales у Белфасті. Однак які саме ракети будуть виготовлятись для України цього разу - не відомо.
NLAW
NLAW - це переносний протитанковий ракетний комплекс, розроблений британсько-шведською компанією Saab у співпраці з MBDA UK. Він поєднує легкість використання з високою ефективністю проти бронетехніки, дозволяючи піхоті знищувати танки з відстані до 800 метрів. Завдяки принципу "вистрілив і забув" ракета самостійно коригує траєкторію, а система атаки зверху забезпечує ураження найменш захищених частин танка.
Головна перевага NLAW - можливість стріляти з укриття або навіть із закритих приміщень, що робить його ідеальним для партизанської та міської війни. Комплекс не потребує тривалого навчання, тому його легко освоюють навіть недосвідчені бійці. Завдяки своїй мобільності та потужності NLAW став однією з ключових систем озброєння під час оборони України від російської агресії, ефективно знищуючи ворожу бронетехніку.
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