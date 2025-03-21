ЄC не поставив крапку в питанні конфіскації активів РФ

На підставі дискусії в Європейській Раді не можна зробити висновок, що тема про конфіскацію російських активів остаточно знята з порядку денного, заявила DW європейська дипломатка в кулуарах саміту Європейського Союзу пізно ввечері в четвер, 20 березня, коментуючи висновки засідання.

"Дійсно, у цьому питанні існує статус-кво, і низка країн-членів ЄС активно лобіюють проти цього заходу. Однак деякі держави-члени, включно з, наприклад, країнами Балтії та Північної Європи, продовжують шукати юридичні можливості для конфіскації заморожених активів Росії", - сказала вона.

Серед лідерів ЄС на підтримку вилучення заморожених активів РФ раніше висловлювалися верховна представниця з закордонної та безпекової політики Кая Каллас, а також єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

Дипломат: Найближчим часом ми не побачимо розморожування активів РФ

Інший дипломат ЄС пояснив DW, що мета Євроради - продемонструвати в своєму комюніке, що російські активи залишаться в нинішньому стані на тлі поточних обговорень між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним умов можливого припинення вогню в Україні.

"Я думаю, що це сигнал про те, що найближчим часом ми не побачимо розморожування цих активів. А дискусія про те, що з ним робити, триватиме. Зараз у питанні їхньої конфіскації консенсусу немає", - сказав він.

У висновках саміту ЄС від 20 березня зазначається, що "відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися без руху доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитки, завдані цією війною".

Прем'єр Бельгії: Конфіскація російських активів - це акт війни

В ЄС заморожені російські активи на понад 250 мільярдів євро, левова частка - в Бельгії, на рахунках міжнародного депозитарію Euroclear. Бельгія - одна з країн, які відкрито виступають проти конфіскації.

"Вилучення заморожених активів, їхня конфіскація - це акт війни, - відповів на запитання DW новий прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер. - Це не дрібна деталь. Ми говоримо про це так, немов це дуже проста річ. Але ми живемо не у світі фантазій. Це реальний світ. Якщо ви вилучите 200 мільярдів, це загрожує наслідками. Росіяни розлютяться, і в них є засоби для реагування".

На пресконференції після саміту він підкреслив делікатність теми заморожених активів РФ. За його словами, він був радий, що на засіданні Євроради ніхто не порушив заново питання про заморожені російські активи. Висновки саміту були узгоджені дипломатами заздалегідь і прийняті без змін.

"Я просив попередню Єврораду не представляти активи як скарбничку Путіна, яку можна просто розбити молотком і витратити гроші на що завгодно. Усе не так просто, - сказав Де Вевер. - Я попросив міністра закордонних справ здійснити дипломатичне турне, щоб пояснити всім європейським партнерам усі тонкощі та нюанси. Сьогодні про це ніхто не говорив, і я хотів би, щоб так було і надалі".