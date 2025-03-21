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АНАЛІТИКА

Урсула фон дер Ляєн: Україна отримає доступ до SAFE - нової кредитної програми ЄС з оборони

 

Безпека України є безпекою ЄС і всієї Європи, і саме тому Україна отримає можливість брати участь у проєктах в рамках SAFE (Security Action for Europe) - нової кредитної програми ЄС в обсязі до 150 мільярдів євро.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками одноденного засідання Європейської ради заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Оскільки безпека України є також безпекою Європейського Союзу, Україна та її вражаюча оборонна промисловість будуть здатними брати участь у спільному замовленні в рамках SAFE. Враховуючи, що безпека України стосується не лише безпеки Європейського Союзу, але й безпеки всієї Європи, ми також відкриємо такі можливості для асоційованих партнерів приєднуватися до програм в рамках SAFE», - сказала президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що під час сьогоднішньої зустрічі європейських лідерів Єврокомісія представила Білу книгу щодо майбутнього європейської оборони, і це було дуже вчасним обговоренням, тому що конкурентоспроможність європейської економіки та оборона Європи є двома сторонами однієї монети.

«Якщо були певні сумніви щодо цього факту ще кілька тижнів тому, сьогодні жодних таких сумнівів не залишилося. Прогрес у цьому питанні вже не є таким, який було б добре мати, він перетворився на абсолютну необхідність. Два тижні тому під час (Спеціальної) Європейської ради ми досягли історичного рішення збільшити наші оборонні спроможності й оборонні витрати, і робити це разом. Сьогодні ми представили програму «Готовність 2030», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила що для збільшення оборонних бюджетів Єврокомісія пропонує відразу декілька шляхів. Перший стосується активації фіскальних виключень, які дозволять країнам-членам, які дбають про власну безпеку, збільшувати інвестиції в оборону без запуску процедури надмірного бюджетного дефіциту.

Другий елемент - вже згадана кредитна програма - SAFE, - новий кредитний інструмент ємністю у 150 мільярдів євро, який стане основою для спільного оборонного замовлення та співробітництва у сфері оборони між країнами-членами.

Нарешті, країни-члени можуть добровільно, якщо вважають за потрібне, використовувати для оборонних інвестицій кошти з європейських бюджетних програм, що призначені для цілей регіонального розвитку.
Ключові теги: ЄС
 

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