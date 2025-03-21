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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Каллас проти призначення посланника ЄС на «мирних переговорах» щодо України

 

Висока представниця Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас відкинула ідею призначення спеціального посланника для представлення ЄС на "мирних переговорах" щодо України.

Таке порталу Politico повідомили два дипломати ЄС на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

За інформацією Politico, Каллас під час закритої зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі заявила, що відносини з Києвом належать до її компетенції, і призначення окремого посла, за її словами, не було б корисним.

Раніше під час дискусії прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтримав пропозицію Фінляндії створити спеціального посланця ЄС і переговорну групу, щоб посилити вплив ЄС на "мирні переговори" щодо України.

У Києві раніше сказали, що європейським країнам слід швидко визначити особу "рівня лідера", яка би представляла Європу у потенційних перемовинах про завершення російсько-української війни.

Цю ідею також підтримали кілька європейських лідерів, зокрема президент Фінляндії Александер Стубб, зазначивши, що Європі потрібно призначити "спеціального посланника" для участі в переговорах про "мир" в Україні.

Водночас посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що призначення окремого представника ЄС для проведення "мирних переговорів" навряд чи є необхідним.
 

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