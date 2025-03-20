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Миротворчі сили в Україні включатимуть авіацію та флот союзників, - Bloomberg
22:52 20.03.2025 |
Миротворчі сили в Україні включатимуть не лише наземні війська. Місій передбачає також авіацію та флот союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 20 березня провів закриту зустріч військових керівників низки країн щодо миротворчих сил в Україні.
Як повідомляє видання, близько 30 переважно європейських країн запропонували надати війська, літаки, кораблі, розвідувальні дані або фінансування для так званої коаліції миротворчих сил в Україні. Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія також брали участь у переговорах.
Однак, як зазначає Bloomberg, незрозуміло, яких дій країни зможуть вжити без прямої підтримки президента США Дональда Трампа та американської армії.
Міністр Збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив, що дискусії будуть зосереджені на тому, де будуть розміщені певні засоби, такі як літаки Typhoon, як їх можна буде заправляти та обслуговувати, і як вони будуть поєднуватися з ресурсами, запропонованими іншими союзниками.
За даними видання, згідно з планами Європи, авіація союзників має базуватися у Польщі та Румунії. Також можливе патрулювання Чорного моря кораблями та тральщиками.
Водночас британські та французькі сили можуть розміститися в основних містах, портах та на об'єктах критичної інфраструктури України.
Миротворчі війська в Україні
Нагадаємо, низка країн Європи наразі обговорює можливість відправки в Україну своїх військових після укладення мирної угоди між Україною та Росії.
Як повідомив сьогодні начальник Генштабу Польщі Вєслав Кукул, зараз розробляється багато варіантів миротворчої місії.
"Готується багатоваріантна операція, яка багато в чому залежить від того, як відбуватимуться мирні переговори щодо України, і поки вона перебуває на дуже ранній стадії планування", - сказав він.
Генерал нагадав, що Польща відмовляється відправляти своїх солдатів для участі в миротворчій місії. Але без Польщі така операція, за його словами, "неможлива".
Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий розмістити тисячі британських солдатів в Україні. Вони можуть перебувати в країні довгі роки.
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