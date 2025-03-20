ЄС не має наміру конфісковувати заморожені російські активи - документ

Євросоюз припинив дискусію щодо конфіскації заморожених російських активів. Про це свідчить текст висновків саміту ЄС від 20 березня, який потрапив у розпорядження кореспондентки DW.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитки, завдані цією війною ", - йдеться в тексті, ухваленому лідерами країн Євросоюзу без змін.

Низка країн виступили проти конфіскації активів РФ

Проти конфіскації понад 200 мільярдів євро суверенних російських активів виступали кілька країн Євросоюзу, аргументуючи свою позицію законодавством ЄС, небезпекою подібного прецеденту для європейської конкурентоспроможності на ринку фінансових послуг, необхідністю підтримувати Україну на відсотки від цих коштів, а також тим, що ця сума є "картою" на мирних переговорах і засобом вливу на Росію.

"Ми починаємо думати про ендшпиль в Україні, про мирні переговори, припинення вогню, мирну угоду, яка може бути підписана як через три місяці, так і через три роки. І люди починають розуміти, що мати ці активи може бути важливіше, ніж конфіскувати їх, не знаючи при цьому, що з ними робити", - зазначив напередодні саміту європейський дипломат.

Водночас ЄС готовий і надалі посилювати тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій та посилення контролю за дотриманням існуючих заходів, аби послабити її здатність вести війну проти України, йдеться у документі.