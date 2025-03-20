Зеленський заперечив обговорення питання власності українських АЕС

Президент України Володимир Зеленський заперечив обговорення з президентом США Дональдом Трампом питання власності на українські атомні станції.

"Вони (США - ЕР) хочуть її (Запорізьку АЕС - ЕР) забрати у росіян і хочуть інвестувати, модернізувати. Це питання інше. Це питання відкрите. Ми можемо про це говорити. Але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом", - сказав він під час пресконференції в Осло в ході свого візиту в Норвегію в четвер.

Зеленський підкреслив, що всі атомні електростанції належать народу України, і це не приватна власність.

"Так, у нас є теплова генерація, є зелена енергетика, там є приватний партнер, це абсолютно зрозуміло і правильно. Але вся атомна енергетика належить державі Україна. І тимчасово окупована Запорізька область з містом Енергодар, де знаходиться ця окупована станція, також належить українській державі. І це визнають всі. До речі, визнає МАГАТЕ, визнають різні міжнародні інституції", - наголосив глава держави.

За його словами, у розмові з Трампом він також підкреслив незаконність відновлення роботи ЗАЕС без її повернення Україні.

"Президент Трамп мене запитав: "Що ви думаєте про цю станцію?" Я йому сказав, що вона ні на кого не буде працювати, якщо не буде українська. Це незаконно", - сказав президент.

При цьому Зеленський зауважив, що не знає, чи обговорювали представники США умови відновлення роботи ЗАЕС з росіянами.