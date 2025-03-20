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ЄС сприймає РФ як «фундаментальну загрозу» безпеки
12:58 20.03.2025 |
Росія в осяжному майбутньому залишатиметься "фундаментальною загрозою" для безпеки Європи, з огляду на більш агресивну позицію РФ щодо ядерних озброєнь і розміщення ядерної зброї в Білорусі. Про це йдеться в Білій книзі
(урядовому інформаційному документі. - Ред.) щодо оперативної готовності європейської оборони на період до 2030 року. Пояснення до нього оприлюднені 19 березня в Брюсселі.
Як зазначається в документі, Росія використовує "мережу системної нестабільності", зокрема завдяки тісній співпраці з іншими авторитарними державами, постійно "нагнітає напруженість і нестабільність" у сусідніх із Європою країнах, - державах Західних Балкан, Грузії, Молдові, Вірменії, - і чинить зростаючий дестабілізаційний вплив в Африці.
ЄС: У разі успіху в Україні, РФ посягне на інші держави
"Якщо Росії дозволять досягти своїх цілей в Україні, її територіальні амбіції поширяться далі", - впевнені в Брюсселі.
Очікується, що 2025 року витрати Росії на оборону перевершать відповідні витрати держав-членів Європейського Союзу в розрахунку за паритетом купівельної спроможності.
Стратегічна загроза на полі бою
Армія РФ, як ідеться у Білій книзі, є "серйозною стратегічною загрозою на полі бою", адже тепер має економіку, орієнтовану переважно на досягнення військових цілей, що спирається на промислову мобілізацію та технологічні інновації.
Європейські витрати на оборону - набагато нижчі, ніж у США, і, що ще тривожніше, ніж у РФ або Китаю, а перебудова європейської оборони потребуватиме часу та масштабних інвестицій, як державних, так і приватних.
Біла книга - крок до створення Європейського оборонного союзу
У Брюсселі бачать Білу книгу як крок до створення Європейського оборонного союзу, називаючи цей процес інтеграційним і поетапним.
На переозброєння Європи буде виділено близько 800 мільярдів євро. Більшу частину - 650 млрд - мають отримати за рахунок нових боргів окремих держав, що входять до ЄС, а не за рахунок спільних запозичень європейців, решту 150 млрд - за рахунок кредитів, забезпечених бюджетом ЄС.
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