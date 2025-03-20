Фінансові новини
- |
- 20.03.25
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісар Домбровскіс у Києві: Ми інтегруємо Україну у механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС
12:54 20.03.2025 |
У межах анонсованої Європейським Союзом безпекової ініціативи SAFE українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах із ВПК держав-членів ЄС.
Про це заявив єврокомісар з питань економіки, впровадження та спрощення Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві, передає кореспондент Укрінформу.
"Буквально вчора Європейська комісія оприлюднила ініціативу «Переозброїти Європу», яка дасть нам змогу мобілізувати до €800 мільярдів протягом наступних 40 років для зміцнення нашої обороноздатності, збільшуючи витрати на оборону. Отже, ми, очевидно, очікуємо обговорень щодо цього пакету, і сподіваюся, будуть прийняті рішення та буде висловлено готовність просувати цю ініціативу", - зазначив Домбровскіс, говорячи про очікування від саміту ЄС, який розпочинається 20 березня у Брюсселі.
Домбровскіс окремо зупинився на частині європейського проєкту SAFE (Security Action for Europe - «Безпекові заходи для Європи») - програмі фінансування у розмірі €150 мільярдів, в межах якої військово-промисловий комплекс України може "на рівних правах брати участь у проєктах разом із військовою промисловістю ЄС".
"Таким чином, ми інтегруємо Україну в цей механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС", - наголосив Домбровскіс.
Єврокомісар висловив очікування, що питання оборони і продовження підтримки України значною мірою будуть на порядку денному саміту у Брюсселі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісар Домбровскіс у Києві: Ми інтегруємо Україну у механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС
|Єврокомісія надала Україні ще EUR1 млрд в рамках позики G7 з надходжень від російських активів
|В результаті удару по Енгельсу росіяни втратили ракети Х-101 - ЦПД
|Дрони атакували в Росії авіабазу «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський: в Україну прибули додаткові F-16
|Трамп і Зеленський обговорили можливу власність США над українськими АЕС
|Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити атаки на російські енергетичні об'єкти – ЗМІ
|Трамп пообіцяв Зеленському знайти в Європі системи Patriot для України
|Невірно стверджувати, що мобілізовані з порушеннями процедури залишаться на фронті – суддя-спікер КАС ВС
|Німеччина висуватиме Бербок на пост глави Генасамблеї ООН
|Трамп задоволений годинною розмовою із Зеленським: ми знаходимося на правильному шляху
Бізнес
|NVIDIA представила два нові персональні ШІ-суперкомп'ютери
|World Car Awards 2025: оголошено фіналістів
|NVIDIA представила лінійку потужних відеокарт під загальною назвою RTX Pro - серед них є GPU з 96 ГБ пам'яті
|Mercedes відмовиться від свого єдиного хетчбека, щоб випускати більше позашляховиків
|Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів
|Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla
|Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям