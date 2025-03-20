Єврокомісар Домбровскіс у Києві: Ми інтегруємо Україну у механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС

У межах анонсованої Європейським Союзом безпекової ініціативи SAFE українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах із ВПК держав-членів ЄС.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки, впровадження та спрощення Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Буквально вчора Європейська комісія оприлюднила ініціативу «Переозброїти Європу», яка дасть нам змогу мобілізувати до €800 мільярдів протягом наступних 40 років для зміцнення нашої обороноздатності, збільшуючи витрати на оборону. Отже, ми, очевидно, очікуємо обговорень щодо цього пакету, і сподіваюся, будуть прийняті рішення та буде висловлено готовність просувати цю ініціативу", - зазначив Домбровскіс, говорячи про очікування від саміту ЄС, який розпочинається 20 березня у Брюсселі.

Домбровскіс окремо зупинився на частині європейського проєкту SAFE (Security Action for Europe - «Безпекові заходи для Європи») - програмі фінансування у розмірі €150 мільярдів, в межах якої військово-промисловий комплекс України може "на рівних правах брати участь у проєктах разом із військовою промисловістю ЄС".

"Таким чином, ми інтегруємо Україну в цей механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС", - наголосив Домбровскіс.

Єврокомісар висловив очікування, що питання оборони і продовження підтримки України значною мірою будуть на порядку денному саміту у Брюсселі.