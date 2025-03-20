Єврокомісія надала Україні ще EUR1 млрд в рамках позики G7 з надходжень від російських активів

Європейська комісія виділила у четвер Україні додатковий транш обсягом EUR1 млрд в рамках своєї частини позики "великої сімки" (G7), яку має бути погашено за рахунок надходжень від знерухомлених державних активів РФ в ЄС, повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Сьогоднішнім платежем обсягом 1 мільярд євро ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність Україні. Ми допомагаємо економіці країни залишатися на курсі та відновлювати критичну інфраструктуру, пошкоджену російською агресією. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейський комісар з економіки й виробництва, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс зазначив, що надані кошти буде використано для підтримки макроекономічної стабільності України, відновлення інфраструктури та продовження боротьби з російською агресією. "ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, надаючи всю необхідну підтримку та продовжуючи націлюватися на здатність Росії вести війну", - додав він.

З цією виплатою загальний обсяг позик, наданих Єврокомісією Україні в рамках цієї макрофінансової допомоги від початку року, досягне EUR4 млрд.

Повідомляється про переговори з Україною щодо графіка наступних виплат.

В ЄК підкреслюють готовність передати решту коштів макрофінансової допомоги відповідно до потреб України, як до цього закликали європейські лідери на спеціальній Європейській раді на початку березня.

Розмір макрофінансової допомоги Україні з боку Єврокомісії наразі становить вже EUR18,1 млрд і це є внеском Європейського союзу в ініціативу екстраординарного прискорення надходжень під керівництвом країн "великої сімки", яка спільно має на меті надати приблизно EUR45 млрд фінансової підтримки Україні, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Домбровскіс прибув з візитом в Україну в четвер, 20 березня.