В результаті удару по Енгельсу росіяни втратили ракети Х-101 - ЦПД

В результаті атаки по військовому аеродрому у м. Енгельс (Саратовська обл. РФ) росіяни втратили ракети, які зберігалися на аеродромі, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"На Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Кількість буде зрозуміла згодом. На цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні", - написав Коваленко в телеграм-каналі.

РосЗМІ повідомили про ранкову атаку БПЛА на Саратовську область. Влада оцінила її як наймасовішу за весь час. На території аеродрому сталося загоряння, проводилась евакуація людей.