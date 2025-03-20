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В результаті удару по Енгельсу росіяни втратили ракети Х-101 - ЦПД
11:50 20.03.2025 |
В результаті атаки по військовому аеродрому у м. Енгельс (Саратовська обл. РФ) росіяни втратили ракети, які зберігалися на аеродромі, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.
"На Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Кількість буде зрозуміла згодом. На цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні", - написав Коваленко в телеграм-каналі.
РосЗМІ повідомили про ранкову атаку БПЛА на Саратовську область. Влада оцінила її як наймасовішу за весь час. На території аеродрому сталося загоряння, проводилась евакуація людей.
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