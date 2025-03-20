Дрони атакували в Росії авіабазу «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники

Наслідки одного з попередніх ударів по Енгельсу

У Росії Саратовська область зазнала атаки безпілотників, у місті Енгельс пошкоджена будівля лікарні, постраждала одна людина, повідомив губернатор регіону Роман Бусаргін.

Українські засоби інформації, ґрунтуючись на даних геолокації, пишуть, що було влучання по складу військового аеродрому «Енгельс-2».

Телеграм-канал ASTRA з посиланням на місцеві пабліки вказує, що в місті Енгельсі могла розпочатися евакуація жителів будинків, прилеглих до авіабази.

«Влада регіону чи міста про це не повідомляла. Раніше губернатор заявив, що навчання школярів в Енгельсі сьогодні буде дистанційним. Вранці жителі побачили сильний дим у мікрорайоні «3-те льотне містечко» в Енгельсі після серії атак БПЛА. Мікрорайон розташований приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому «Енгельс-2», - ідеться в повідомленні.

Повідомляють, що звуки вибухів під час атаки дронів чули й жителі Саратова.

У Росавіації повідомили про тимчасову зупинку роботи аеропортів Саратова та Самари.

У російському міністерстві оборони стверджують, що над Саратовською областю знищено 54 українські безпілотники, а всього Росію та окупований Крим атакували 132 БПЛА.

Енгельс у Саратовській області неодноразово ставав ціллю атак українських безпілотників. Поблизу міста розташована російська авіабаза «Енгельс-2», з неї злітають стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по території України.