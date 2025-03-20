Зеленський: в Україну прибули додаткові F-16

В Україну прибула нова партія західних винищувачів F-16. Про це український президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами 19 березня.

«Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина - кілька літаків F-16 прилетіли в Україну», - сказав Зеленський.

Він не уточнив, про яку кількість винищувачів йдеться.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки. Про прибуття перших винищувачів F-16 стало відомо на початку серпня 2024 року - їх показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.