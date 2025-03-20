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Трамп і Зеленський обговорили можливу власність США над українськими АЕС
23:55 19.03.2025 |
Під час розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа 19 березня порушувалось питання українських атомних електростанцій та їхнього можливого управління з боку США.
Про це йдеться в заяві держсекретаря США Марко Рубіо та радника з нацбезпеки Майка Волца за підсумками розмови, пише "Європейська правда".
Зазначається, що Трамп у розмові із Зеленським "обговорив питання електропостачання та атомних електростанцій України".
"Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг", - ідеться в заяві адміністрації Трампа.
"Американська власність на ці станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури", - додали там.
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