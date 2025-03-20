Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити атаки на російські енергетичні об'єкти – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський погодився припинити удари по російських енергетичних об'єктах, що є першим кроком у зусиллях президента США Дональда Трампа припинити війну, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"Зеленський передав це повідомлення Трампу під час телефонної розмови в середу, за словами особи, яка побажала залишатися невідомою, оскільки інформація ще не оприлюднена, додавши, що обидві сторони погодилися працювати над подальшим розширенням режиму припинення вогню. Трамп окремо сказав, що дзвінок був "дуже хорошим" і що обговорення "йдуть по плану", - вказується у повідомленні.

Розмова Зеленського і Трампа відбулася через день після того, як Володимир Путін сказав Трампу, що він був би готовий обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру України як перший крок, але не погодився на повне припинення вогню, якого наполягали США.

Пропозиція Путіна припинити атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні сталася після серії ударів, завданих взимку, які послабилися, коли погода потепліла. Тим часом Україна націлилася на російські нафтопереробні заводи, щоб скоротити поставки палива та доходи.

Раніше в середу Зеленський заявив журналістам у Гельсінкі, що обіцянок Путіна припинити удари по енергетичній інфраструктурі буде недостатньо для того, щоб Україна припинила атаки на російські нафтові активи.