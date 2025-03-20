Трамп пообіцяв Зеленському знайти в Європі системи Patriot для України

Американський президент Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському співпрацювати із ним у пошуку систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Про це повідомили у Білому домі за підсумками розмови президентів США та України, пише "Європейська правда".

Як розповіли у Білому домі, під час телефонної розмови лідери погодилися, що "Україна та Америка продовжуватимуть працювати разом, щоб досягти реального припинення війни", а також, що під керівництвом Трампа "можна досягти тривалого миру".

Зазначається, що Зеленський попросив додаткові системі протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, зокрема комплекси Patriot.

"Президент Трамп погодився співпрацювати з ним, щоб знайти те, що є доступним, зокрема в Європі", - заявили у Білому домі.

Також американський президент "повністю проінформував" Зеленського щодо своєї розмови із очільником Кремля Владіміром Путіним.

"Вони обговорили ситуацію в Курській області і домовилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними відомствами в міру розвитку ситуації на полі бою", - додали у Білому домі.

Зазначимо, Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" та додав, що значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з очільником Кремля Владіміром Путіним "з метою узгодження запитів і потреб Росії і України".

А Зеленський розповів, що вони домовились обговорити технічні деталі часткового перемирʼя - відмови від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.