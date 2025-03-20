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Трамп пообіцяв Зеленському знайти в Європі системи Patriot для України
23:44 19.03.2025 |
Американський президент Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському співпрацювати із ним у пошуку систем протиповітряної оборони Patriot для України.
Про це повідомили у Білому домі за підсумками розмови президентів США та України, пише "Європейська правда".
Як розповіли у Білому домі, під час телефонної розмови лідери погодилися, що "Україна та Америка продовжуватимуть працювати разом, щоб досягти реального припинення війни", а також, що під керівництвом Трампа "можна досягти тривалого миру".
Зазначається, що Зеленський попросив додаткові системі протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, зокрема комплекси Patriot.
"Президент Трамп погодився співпрацювати з ним, щоб знайти те, що є доступним, зокрема в Європі", - заявили у Білому домі.
Також американський президент "повністю проінформував" Зеленського щодо своєї розмови із очільником Кремля Владіміром Путіним.
"Вони обговорили ситуацію в Курській області і домовилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними відомствами в міру розвитку ситуації на полі бою", - додали у Білому домі.
Зазначимо, Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" та додав, що значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з очільником Кремля Владіміром Путіним "з метою узгодження запитів і потреб Росії і України".
А Зеленський розповів, що вони домовились обговорити технічні деталі часткового перемирʼя - відмови від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
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