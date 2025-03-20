Невірно стверджувати, що мобілізовані з порушеннями процедури залишаться на фронті – суддя-спікер КАС ВС

Рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду (КАС ВС) про визнання процедури призову незворотною, не є зразковим, а стосується конкретного випадку військовослужбовця, який майже через рік звернувся до суду з позовом про непроходження ВЛК, тобто, некоректно говорити, що мобілізовані з порушенням процедури мобілізації будуть залишатися на фронті, пояснює суддя-спікер КАС ВС Андрій Загороднюк.

В ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, чи означає формулювання в нещодавно опублікованому рішенні КАС ВС "процедура призову на військову службу є незворотною", що мобілізований в будь-якому випадку залишиться на фронті, навіть якщо він взагалі не підлягав мобілізації, Загороднюк сказав: "Звісно, ні".

"Кожна справа має свої особливості, свої індивідуальні обставини, які встановлюються на підставі доказів. В цій справі Верховний Суд звернув увагу на те, що обраний спосіб захисту не відповідав змісту спірних правовідносин - був неефективним, тому що основний акцент позивача-військовослужбовця був на тому, що він не проходив ВЛК", - сказав суддя-спікер. Загороднюк додав, що в даній справі військовослужбовець майже рік прослужив, "після чого згадав, що не проходив ВЛК".

"Кожна обставина в справі впливає на результати вирішення спору. Говорити, що мобілізований, в якого встановлений факт такого порушення як непроходження ВЛК, обов'язково буде залишатися на фронті, - це невірно", - зазначив суддя.

Відповідаючи на питання щодо того, чи є зазначене рішення суду зразковим та чи мають спиратися на нього суди першої інстанції чи апеляції, суддя сказав: "Це не є рішенням у зразковій справі, тому що такій справі притаманні однотипні правовідносини та особливий порядок розгляду. Однак, якщо будуть подібні, дуже схожі правовідносини, на кшталт тим, що в цій справі, коли військовослужбовець через рік служби згадав про непроходження ВЛК і звернувся до суду, то, звісно, суди мають враховувати висновки Верховного Суду, але водночас мають право і відступити від них, обґрунтувавши, чому вони не погоджуються з позицією Верховного Суду".

Суддя додав: "Якщо буде така сама справа, то мають враховувати. У всіх інших - обставини різні, докази різні, тому суди можуть прийняти інші рішення, які будуть відповідати на спірні питання".

Уточнюючи, чи має значення на повернення з фронту своєчасне звернення позивача до суду щодо порушених прав при процедурі мобілізації, суддя сказав: "Звісно. Єдина перешкода - в тому, що розгляд справи має певний строк. Але, наскільки мені відомо, суди звертають на це увагу і пришвидшують розгляд, щоб вирішити такі питання якомога швидше".

Даючи поради військовозобов'язаним, процедура мобілізації яких була здійснена з порушеннями, Загороднюк сказав: "Потрібно не боятися, а користуватися якісною правовою допомогою. В разі наявності ознак порушення - обов'язково звертайтеся до суду, адже метою адміністративного судочинства є саме захист прав і свобод людини, в тому числі, у справах за позовами військовозобов'язаних, тих, хто підлягає мобілізації і тих, хто вже проходить службу".

Тобто, як резюмував суддя-спікер, дане рішення КАС ВС не є "вироком" для тих, хто був мобілізованих з порушенням процедури: "Ні в якому разі. Навпаки: суд наголошує на тому, що не може визнаватися законним свавільне рішення ТЦК, або військової частини".

"Тому некоректно говорити "якщо людину мобілізували, то неважливо, що при цьому порушили, бо все одно залишиться на фронті", - підсумував Загороднюк.

Як повідомлялося з посиланням на Верховний Суд, процедура призову військовозобов'язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, а визнання цієї процедури протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу, шляхом її звільнення.

У повідомленні на сайті Верховного Суду наголошувалося, що до такого висновку дійшов Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі за позовом військовослужбовця до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), військової частини про визнання протиправними дій щодо призову і зобов'язання прийняти рішення про звільнення зі служби.

"Позивач, звертаючись до суду першої інстанції про захистом своїх прав, їх порушення пов'язував з недотриманням порядку проведення його призову на військову службу, що полягає у непроходженні позивачем медичного огляду під час призову на військову службу", - уточнили у Суді.

Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав протиправними дії РТЦК та СП щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації і зобов'язав військову частину звільнити його з військової служби, що, на думку судів обох інстанцій, є належним відновленням порушених прав позивача.

"Однак Верховний Суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне відбуватися у межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Водночас зобов'язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі", - зазначалося у повідомленні суду.