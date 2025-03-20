Німеччина висуватиме Бербок на пост глави Генасамблеї ООН

Берлін запропонує кандидатуру нинішньої міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock) на посаду голови Генеральної Асамблеї ООН. Таке рішення ухвалив уряд Німеччини шляхом голосування, заявив у середу, 19 березня, речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), підтвердивши тим самим повідомлення ЗМІ.

Бербок має "високу кваліфікацію" для цієї посади й "користується великою повагою", додав він. Очікується, що Бербок представить свою програму головування в Генасамблеї ООН у травні, а на початку червня її оберуть шляхом голосування, і у вересні вона розпочне виконання своїх обов'язків. Як зазначає агенція dpa, неофіційне рішення про призначення кандидата від Німеччини в ООН уже ухвалене, а голосування - суто формальність.

Висунення Бербок схвалюють у Німеччині не всі

Утім, інформація про висунення Бербок на пост глави Генасамблеї ООН викликала критику, зокрема, оскільки спочатку розглядалася кандидатура дипломатки Гельґи Шмід (Helga Schmid), яка раніше, зокрема, була головою Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Так, колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) назвав "обурливим" рішення "замінити кращу і найдосвідченішу на міжнародному рівні німецьку дипломатку" політикинею, яка незабаром залишить посаду у федеральному уряді. Це призначення кидає тінь на зовнішню політику Німеччини, заявив Гойсґен в інтерв'ю виданню Rheinische Post.

Так само колишній міністр закордонних справ Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) також розкритикував це рішення. У коментарі виданню Tagesspiegel він заявив, що Гельґа Шмід, яка спочатку була номінована на посаду в ООН, була "чудовою дипломаткою", і додав: "Пані Бербок могла б багато чому у неї повчитися".

Водночас сама Бербок стала на захист рішення уряду про її номінацію на цей пост. На персконференції в ході візиту до Лівану Бербок зазначила, це відбулося "за аналогією" до подібних призначень колишніх очільників урядів або МЗС, повідомляє dpa.

Головним завданням голови Генеральної Асамблеї ООН є організація та проведення сесій, а також представництво цього органу.

Бербок відмовилася від головування у фракції

На початку березня стало відомо, що Бербок відмовилася від головування у фракції "Союз-90/Зелені" в Бундестазі, вирішивши "з особистих причин на крок відступити з яскравого світла софітів". За її "інтенсивні роки" в політиці їй довелося заплатити високу ціну в особистому житті, пояснила вона в листі, що потрапив у розпорядження Reuters і AFP.

Після формування нового складу Бундестагу, яке відбудеться вже найближчими днями, Бербок залишатиметься виконувачкою обов'язків міністра до зміни кабінету. За даними Reuters, після цього вона збереже за собою мандат члена Бундестагу. Як планується наразі, "Зелені" не увійдуть до складу нової урядової коаліції, яку сформують консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократична партія Німеччини.