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АНАЛІТИКА

Трамп задоволений годинною розмовою із Зеленським: ми знаходимося на правильному шляху

 

Президент США Дональд Трамп завершив телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що задоволений результатами.

"Щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину. Значна частина розмови ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним з метою узгодження запитів і потреб Росії і України. Ми знаходимося на правильному шляху", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він додав, що попросить державного секретаря Марко Рубіо і радника з національної безпеки Майкла Вальца дати точний опис обговорюваних питань.

"Ця заява буде опублікована найближчим часом", - зазначив Трамп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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