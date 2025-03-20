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Трамп задоволений годинною розмовою із Зеленським: ми знаходимося на правильному шляху
17:54 19.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп завершив телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що задоволений результатами.
"Щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину. Значна частина розмови ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним з метою узгодження запитів і потреб Росії і України. Ми знаходимося на правильному шляху", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Він додав, що попросить державного секретаря Марко Рубіо і радника з національної безпеки Майкла Вальца дати точний опис обговорюваних питань.
"Ця заява буде опублікована найближчим часом", - зазначив Трамп.
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