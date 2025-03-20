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АНАЛІТИКА

«Біла книга» ЄС щодо оборони передбачає 2 млн снарядів для України щороку

 

"Біла книга з питань європейської оборони - Готовність 2030" передбачає, окрім розбудови європейського оборонного потенціалу, задоволення нагальних потреб України на полі бою.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Вона наголосила, що Україна має бути частиною роботи з розбудови європейської оборони.

"Ми багато чого навчилися з досвіду України на полі бою. Ми повинні бути здатні будувати оборонні системи для України, але і з Україною", - заявила Каллас.

"У Білій книзі ми збираємо пропозиції від ініціатив військової підтримки, пропонуючи підтримку для України, в тому числі більше боєприпасів - щонайменше 2 мільйони одиниць щороку, а також засоби ППО, дрони, навчання та устаткування українських бригад", - пояснила вона.

За її словами, "Біла книга" також включає пряму підтримку української оборонної промисловості, а також розширений допуск до космічних послуг.

"Україна має бути озброєна, щоб уникнути будь-яких майбутніх атак, і нам потрібен довгостроковий план, щоб забезпечити це", - підкреслила Каллас.

Як повідомлялося, "Біла книга", яку представили у Брюсселі 19 березня, формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС. У "Білій книзі" представлені рішення, спрямовані на усунення критичних прогалин у спроможностях і розбудову потужної оборонної промислової бази.
Ключові теги: ЄС
 

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