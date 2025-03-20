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АНАЛІТИКА

Україна і Росія провели великий обмін полоненими

Україна і Росія провели великий обмін полоненими

 BBC

У середу, 19 березня, Україна та Росія провели очікуваний великий обмін полоненими.

Про це першою повідомила російська державна агенція "РИА Новости" з посиланням на міноборони РФ.

Там заявили, що Росія повернула 175 своїх військових та передала Україні 175 військовополонених ЗСУ, а також 22 тяжко поранених - "як жест доброї волі".

Київ офіційно поки що не підтвердив обмін.

Про запланований обмін стало відомо після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні.

Згідно із заявою Кремля, під час розмови Путін проінформував Трампа про обмін між російською та українською сторонами, що відбудеться 19 березня у форматі 175 на 175 осіб.

Також Путін пообіцяв передати Україні й важкопоранених військових.

Після цього Володимир Зеленський повідомив, що знає про план обміну.

"Це заздалегідь продуманий наш обмін, але в будь-якому випадку обміни - це прекрасно для України", - заявив він у розмові з журналістами.

Попередній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 5 лютого у форматі 150 на 150.

Він став другим обміном від початку 2025 року.

Тоді українська влада повідомила, що серед звільнених були бійці Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Деякі з військових перебували в полоні понад два роки. Серед звільнених - солдати, сержанти і офіцери ЗСУ.
Ключові теги: Росія
 

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