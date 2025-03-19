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АНАЛІТИКА

Саміт лідерів ЄС підтримає трибунал для Путіна під егідою Ради Європи, але без Угорщини

 

У висновках Європейської ради, яка відбудеться у Брюсселі 20-21 березня, буде підкреслено необхідність притягнення до відповідальності винних за злочини, скоєні під час війни Росії проти України, і визнана важливість процесу створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України у рамках Ради Європи.

Про це йдеться в проєкті тексту висновків саміту, який має у своєму розпорядженні "Європейська правда".

Очікується, що лідери ЄС назвуть важливим кроком створення Спецтрибуналу під егідою Ради Європи, який має на меті покарати винних за злочин агресії Росії проти України, насамперед правителя Росії Владіміра Путіна та найвище керівництво РФ.

Варто зауважити, що частина висновків, присвячена Україні, не буде підтримана Угорщиною: очікується, що її затвердять 26 держав ЄС з 27.

"Європейська рада підтверджує рішучу відданість Євросоюзу забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини, скоєні у зв'язку з російською агресією проти України. У цьому контексті прогрес, досягнутий у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи, є важливим кроком", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 7 березня міністри держав Європейського Союзу, з-поміж іншого, обговорювали питання створення трибуналу з покарання злочину агресії Росії проти України, який має за мету притягти до відповідальності главу Росії Путіна.

Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають із 2022 року, оскільки досі не існує міжнародного суду, який би притягав до відповідальності за злочин агресії. Але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

4 лютого 2025 року, за інформацією джерел, під час 13-ї зустрічі групи держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України був затверджений проєкт статуту трибуналу і досягнута домовленість про його запуск на базі двосторонньої угоди України з Радою Європи.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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