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Фінляндія очолить коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні
12:39 19.03.2025 |
19 березня буде започатковано роботу коаліції цивільного захисту, яку очолить Фінляндія, для будівництва укриттів в Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, Фінляндія має дуже значний, корисний для всіх в Європі досвід будівництва укриттів.
"І сьогодні ми говорили про те, як ми можемо поширювати цей досвід. Коаліція цивільного захисту за лідерства Фінляндії надзвичайно важлива для нас. Наші міністри сьогодні будуть підписувати відповідний документ, який започатковує коаліцію", - сказав Зеленський.
"Я хочу подякувати Фінляндії за готовність допомогти з будівництвом укриттів в Україні та готовність залучати інших в Європі до цієї роботи", - додав він.
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