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Зеленський сьогодні проведе розмову з Трампом
12:36 19.03.2025 |
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп у середу проведуть розмову, зокрема, обговорять деталі наступних кроків щодо досягнення миру.
"Сьогодні в мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків. У нас вже дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. Я вважаю, що все правильно йшло... І я думаю, що почую від нього деталі його розмови (з Путіним - ІФ-У) сьогодні", - сказав Зеленський на пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.
Україна не піде на визнання окупованих територій російськими, заявив президент Володимир Зеленський.
"Що стосується територій, напевно це буде одним з таких чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах. (…) Для нас червоною лінією є визнання українських, тимчасово окупованих територій, російськими. Ми на це не підемо", - заявив Зеленський.
За словами Зеленського, перший крок все одно - безумовний ceasefire, "навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи, як то тиша в небі, тиша на морі, але все одно дійде до тиші на всьому фронту. (…) І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких я впевнений, будуть підійматися територіальні питання".
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