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АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що Путін не вимагав припинити допомогу Україні

 

Вчора, 18 березня, між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова, зокрема, щодо завершення війни в Україні. Однак американський президент заперечує, що Путін під час цих перемовин вимагав припинити допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Fox News.

Під час бесіди ведуча нагадала про перші повідомлення Кремля, які були після розмови Трампа і Путіна. Зокрема, російські інформаційні ресурси писали, що під час телефонної розмови російський диктатор вимагав зупинити допомогу Україні на час перемир'я. Зокрема, це нібито є умовою припинення вогню. Однак Дональд Трамп заявив, що такого не було.

"Ні, ми не говорили про допомогу, власне. Ми взагалі не говорили про допомогу. Ми говорили про багато речей, але допомогу ніколи не обговорювали", - сказав Трамп.

Також він зазначив, що їх розмова була чудовою і тривала майже 2 години.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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