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Україна підтримає припинення ударів по енергетиці, чекає деталей пропозиції – Зеленський
23:55 18.03.2025 |
Під час перемовин Президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна в Україні лунала повітряна тривога, тому для українців очевидно, що їх домовленості поки що не працюють.
Про це на брифінгу у вівторок ввечері заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.
"Думаю, що українцям зрозуміло, що відбувається. Зараз в Україні тривога. Тобто, це, в принципі, і є відповідь про те, що відбувається. Тобто, русскіє, наскільки мені відомо, сказали, що вони одразу під час розмови з президентом Трампом, дають наказ про припинення ударів по енергетиці або далекобійною зброєю, "Шахедами" в тому числі. Але зараз є тривога, тобто поки що це все не працює", - зазначив Зеленський.
Загалом, як наголосив Президент України, на його думку, на перемовинах української та американської делегацій в Саудівській Аравії, в Джидді досягнуто хороших результатів, зокрема прозвучала пропозиція з боку США щодо повного припинення вогню, хоча пропозиція України стосувалася припинення ударів по енергетичних обʼєктах, а також досягнення тиші в небі та на морі.
"Зараз піднімалось питання тільки не бити по енергетиці. Додаткової інформації у мене поки що немає. Я думаю, що правильно, якщо у нас буде розмова з президентом Трампом і ми будемо знати деталі того, що русскіє пропонували американцям, або що американці пропонували русскім", - зазначив Зеленський.
Як підкреслив глава держави, на його думку, американська сторона, поважаючи домовленості з Україною, висунула ті пропозиції, які обговорювалися з Україною в Джидді.
Водночас, як зауважив він, Україна буде підтримувати пропозиції щодо припинення вогню по енергетиці, але необхідно оприлюднення всіх деталей про що домовилися сторони.
"Після того, як ми отримуємо деталі від американського президента, від американської сторони, ми скажемо свою відповідь, її підготуємо, і команда буде готова до технічних розмов", - підсумував Зеленський.
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