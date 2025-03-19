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АНАЛІТИКА

Трампу сподобалась розмова з Путіним, який відкинув пропозицію США про перемир'я

 

Президент США Дональд Трамп охарактеризував як "добру і продуктивну" свою розмову з господарем Кремля Владіміром Путіним 18 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп написав, що його телефонна розмова з Путіним "була дуже доброю і продуктивною".

"Ми домовилися про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури, маючи на увазі, що будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, врешті-решт, над завершенням цієї жахливої війни між Росією та Україною", - додав він.

Також, за словами президента США, "було обговорено багато елементів договору про мир".

"Цей процес зараз триває в повну силу, і ми, сподіваємось, заради Людства, його завершимо!" - підсумував президент США.

Як відомо, під час розмови Владімір Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Також Трамп та очільник Кремля погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Перед цією розмовою у Білому домі стверджували, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.
Ключові теги: США, Росія
 

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