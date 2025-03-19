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Путін у розмові з Трампом знову відкинув 30-денне перемирʼя і висунув ультиматуми Україні
23:49 18.03.2025 |
Господар Кремля Владімір Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України.
Про це свідчить повідомлення на сайті Кремля за підсумками розмови 18 березня, пише "Європейська правда".
У розмові, як зазначається, Путін знову поклав на Україну відповідальність за можливий зрив запропонованого США повного припинення вогню на 30 днів.
Серед вимог для цього хазяїн Кремля назвав "зупинку примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ", а також поскаржився на нібито "варварські злочини" українців у Курській області.
"Підкреслено, що ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту і роботи в напрямку його вирішення політико-дипломатичним шляхом - мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву", - пишуть у Кремлі.
Водночас Путін погодився на пропозицію Трампа, аби сторони відмовились "від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури", і "відразу дав російським військовим відповідну команду".
Крім того, Росія анонсувала обмін полонених з Україною у форматі "175 на 175" 19 березня та повернення Україні 23 важкопоранених українських військовослужбовців.
Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".
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