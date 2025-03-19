Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путін у розмові з Трампом знову відкинув 30-денне перемирʼя і висунув ультиматуми Україні

 

Господар Кремля Владімір Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України.

Про це свідчить повідомлення на сайті Кремля за підсумками розмови 18 березня, пише "Європейська правда".

У розмові, як зазначається, Путін знову поклав на Україну відповідальність за можливий зрив запропонованого США повного припинення вогню на 30 днів.

Серед вимог для цього хазяїн Кремля назвав "зупинку примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ", а також поскаржився на нібито "варварські злочини" українців у Курській області.

"Підкреслено, що ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту і роботи в напрямку його вирішення політико-дипломатичним шляхом - мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву", - пишуть у Кремлі.

Водночас Путін погодився на пропозицію Трампа, аби сторони відмовились "від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури", і "відразу дав російським військовим відповідну команду".

Крім того, Росія анонсувала обмін полонених з Україною у форматі "175 на 175" 19 березня та повернення Україні 23 важкопоранених українських військовослужбовців.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5658
  0,1263
 0,30
EUR
 1
 45,3483
  0,1834
 0,41

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1982  0,06 0,15 41,8168  0,09 0,23
EUR 44,8857  0,14 0,32 45,6925  0,18 0,40

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5550  0,15 0,35 41,5700  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес