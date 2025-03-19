Фінансові новини
- |
- 19.03.25
- |
- 05:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шанс на припинення вогню буде тільки в найближчі два-три місяці - Порошенко
23:14 18.03.2025 |
Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко припускає, що шанс на припинення вогню буде тільки в найближчі два-три місяці.
"Або це відбувається, або ні. Якщо цього не відбувається протягом двох-трьох місяців, то цього не відбувається взагалі", - сказав Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню "Bild".
На думку Порошенка, незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що довіряє Путіну, він йому не довіряє.
"Це просто стиль переговорів Трампа. Я абсолютно впевнений, що Трамп не довіряє Путіну... Я працював із Трампом три роки. Я знаю президента Трампа, і це його підхід", - відзначив Порошенко.
За словами політика, якщо Путін поставить "умови, передумови, відмови", то він очікує від президента Трампа плану Б.
"І план Б має бути: по-перше, більше зброї для України; по-друге, посилення санкцій проти Росії; по-третє, відновлення трансатлантичної єдності; по-четверте, фінансова підтримка; п'яте: можливість вступу до НАТО", - зазначив Порошенко.
Він також звернув увагу, що в України недостатньо людей для штурмових дій на прямій лінії фронту.
"Ми повинні будувати укріплення. Ми повинні дбати про життя кожного солдата. Ми повинні забути слово «наступальна операція»", - сказав Порошенко.
На його думку, треба "припинити вбивати людей", а найвищим пріоритетом повинна бути оборона території. "Використання фортифікаційних споруд, мінних полів, сучасної ППО проти керованих бомб. Усі ці заходи можуть зупинити Росію і змусити її заплатити вищу ціну", - зазначив народний депутат.
Порошенко також підкреслив, що в Україні треба зберегти єдність, і неприпустимо, коли переслідують лідера опозиції. "Це має бути негайно припинено. Не тому, що це про мене, а тому, що ми повинні зберегти єдність. І єдність - це вирішальний, дуже сильний фактор у тому, щоб зупинити Путіна", - підсумував Порошенко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: На сьогодні немає серйозних дефіцитів у озброєнні
ТОП-НОВИНИ
|Україна підтримає припинення ударів по енергетиці, чекає деталей пропозиції – Зеленський
|Трампу сподобалась розмова з Путіним, який відкинув пропозицію США про перемир'я
|Путін у розмові з Трампом знову відкинув 30-денне перемирʼя і висунув ультиматуми Україні
|Шанс на припинення вогню буде тільки в найближчі два-три місяці - Порошенко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Bloomberg: в РФ вимагають у США зупинити всі поставки зброї Україні для «перемир'я»
|Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти банкіра Мецгера за напад на журналістів. Зараз він очолює «Укрфінжитло»
|ЄС підтвердив вихід США з групи, яка розслідує злочин агресії Росії проти України
|Верховний Суд: порушення ТЦК під час мобілізації - не підстава для звільнення зі служби
|Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд
Бізнес
|Процесори Intel Panther Lake затримуються до 2026 року — нова дорожня карта
|Штучний інтелект зрівняється з людиною уже за п'ять-десять років – прогноз Google
|Новий CEO Intel планує повністю змінити підхід до виробництва чипів та ШІ
|Китайський конкурент Tesla обирає місце для третього заводу в Європі: фаворит – Німеччина
|Starbucks зобов’язали виплатити $50 мільйонів кур'єру, який обпікся гарячою кавою
|ChatGPT став доступний як помічник за замовчуванням на Android
|Представлено Mercedes-Benz CLA: 792 км без підзарядки, двоступенева коробка передач та ШІ від Microsoft й Google