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АНАЛІТИКА

В діях керівника Офісу НКЦПФР, який їздив на вигадану конференцію у Фінляндію, порушень не виявлено

14:39 18.03.2025 |

Фінанси, Політика

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) "проаналізувала ситуацію, що склалася у зв'язку з відрядженням керівника Офісу НКЦПФР Михайла Янчука" на конференції у Фінляндію у січні 2025 року та "не виявила ознак порушення трудової дисципліни або інших правопорушень в діях Янчука".

Про це повідомив голова комісії Руслан Магомедов у відповідь на запит ЕП.

Нагадаємо, 17 січня "Українська правда" повідомила, що Янчук, разом з родиною, з 1 січня по 8 січня 2025 року перебував у службовому відрядженні на не існуючих конференціях у м. Гельсінкі, Фінляндська Республіка.

Цю інформацію підтвердив і сам Янчук. У звіті про відрядження (копія є в розпорядженні УП) він зазначив, що по прибуттю у Гельсінкі він не міг зв'язатись з організаторами міжнародних конференцій, а відповідно і взяти участь в заходах на які його відрядили.

5 лютого Магомедов наказав (копія наказу є в розпорядженні ЕП) протягом 30 днів провести перевірку інформації викладеної в матеріалі "Української правди" та за її результатами підготувати звіт.

В діях керівника Офісу НКЦПФР, який їздив на вигадану конференцію у Фінляндію, порушень не виявлено

 

У відповідь на запит ЕП голова комісії повідомив, що НКЦПФР не проводила службових перевірок щодо згаданого відрядження Янчука.

"У зв'язку з цим надання копії наказу про проведення згаданої службової перевірки, інформації про працівників, з яких складено робочу групу, яка проводила перевірку, копії звіту за результатами перевірки, документів, що слугували для написання звіту, та інформації про прийняття рішень за результатами відповідної перевірки є неможливим", - йдеться у відповіді.
За матеріалами: Економічна правда
 

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