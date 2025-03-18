Bloomberg: в РФ вимагають у США зупинити всі поставки зброї Україні для «перемир'я»

Господар Кремля Владімір Путін поставив вимогу зупинити всі поставки західної зброї Україні для укладення угоди про "припинення вогню".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в Москві.

За даними джерел агентства, під час візиту до Москви спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа Путін назвав припинення поставок зброї обов'язковою умовою для підписання угоди про припинення вогню.

Хоча Росія хоче припинити всі поставки зброї в Україну, її мінімальна мета полягає в тому, щоб припинити допомогу США, розповідають джерела агентства у Москві.

Російські джерела також наполягають, що призупинення постачань зброї, якого домагається Путін, буде тимчасовим, а постачання зброї поновлять після укладення мирної угоди, в якій Україна має погодитися на обмеження свого військового потенціалу.

Водночас, як заявив неназваний європейський посадовець, малоймовірно, що Європа погодиться на вимогу Росії заблокувати постачання зброї в Україну її союзниками під час будь-якого "перемир'я".

Такий результат може призвести до ситуації, коли Росія зможе переозброїтися під час припинення бойових дій, тоді як Україна буде позбавлена такої можливості, сказав співрозмовник.

Раніше агентство писало, що нібито Путін загалом підтримує пропозицію США про "перемир'я", але наполягає на тому, що необхідно виконати низку умов, перш ніж Росія погодиться.

Як відомо, Трамп планує поспілкуватися із Владіміром Путіним у вівторок, 18 березня, і обговорити із правителем Росії припинення війни в Україні.

У Білому домі стверджують, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.

Перед тим спецпосланник Трампа Стів Віткофф був у Росії та мав зустріч із Путіним, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню. У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.