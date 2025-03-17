У новому пакеті військової допомоги від Німеччини – 24 бронемашини MRAP та 3 СЗУ Gepard

Уряд Німеччини у понеділок, 17 березня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три установки Gepard, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини 24 броньовані машини MRAP, боєприпаси для танків Leopard, та боєприпаси для БПМ Marder.

Що ще у оновленому списку:

* 10 тисяч боєприпасів для Gepard;

* 5 тисяч боєприпасів 155-мм;

* 2 тисячі боєприпасів 122-мм;

* 50 розвіддронів VECTOR (всього 549)

* 30 гусеничних дронів Gereon RCS;

* 30 систем виявлення дронів.

Також вказано, що Україна отримала дві бронемашини для розчищення мінних полів WISENT 1, 100 переносних систем розмінування та два мінних трали. У списку 8 тисяч боєприпасів для 120-мм міномета

А також лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки, аптечки.