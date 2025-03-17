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Власюк: Україна розглядає часткове зняття санкцій проти Росії за певних умов
12:06 17.03.2025 |
Україна розглядає можливість скасування західних санкцій проти Росії, якщо це допоможе забезпечити безпеку і правосуддя у нашій країні. Про це заявив уповноважений президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк в інтерв'ю Politico.
Власюк зазначив, що повернення країн до ведення бізнесу з Росією, є лише "питанням часу", але воно має відбутися за правильних умов.
Економічні обмеження, ембарго і заборони на імпорт російських енергоносіїв, за його словами, "мають свої цілі, що можуть підштовхнути РФ до припинення агресії та змусити її укласти угоду про тривалий мир", а не просто є "якимось покаранням".
За словами високопосадовця, поки "передчасно говорити про те, яке саме зняття санкцій має бути частиною будь-яких домовленостей".
Він додав, що Україна зараз прагне переконатися, що "спочатку Росія зробить значні кроки в цьому напрямку, а потім уже можна буде говорити про зняття санкцій".
"Ми вже бачимо, що росіяни намагаються ставити питання про те, чи варто скасовувати ці санкції, принаймні деякі з них, що дає нам краще розуміння того, які санкції є найболючішими. Завжди корисно знати, що є найболючішим, і ми маємо використовувати цей важіль з розумом", - зазначив Власюк.
За його словами, у межах будь-якої довгострокової угоди, що має забезпечити гарантії безпеки для України, Київ домагатиметься справедливості для українського народу, що, ймовірно, включатиме "компенсацію для українців" з огляду на масштаб заподіяної шкоди.
Попри те, що Росія продовжує залежати від видобутку викопного палива для виплати зарплат солдатам і закупівлі військової техніки, її енергетичні доходи скоротилися на мільярди в результаті санкцій і втрати бізнесу із Заходом.
На цьому тлі Власюк порушив питання про перспективу укладення європейськими країнами нових угод про купівлю російської нафти й газу, якщо і коли війна закінчиться.
"Росія має великий потенціал, особливо в енергетичних ресурсах, і було б, мабуть, нерозумно не спробувати його використати", - заявив він.
Власюк додав: "Можливо, не в тих самих обсягах - і сподіваюся, що ми ніколи більше не опинимося в ситуації повної залежності від російської енергії. Але якщо РФ колись повернеться до більш-менш нормальної політики щодо своїх партнерів і сусідів, я вважаю, що її не варто виключати з конкурентних ринків".
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