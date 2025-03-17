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АНАЛІТИКА

Європейська Рада схвалила третій платіж Україні на суму майже EURO3,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility

 

Європейська рада схвалила виплату Україні третього платежу в рамках Ukraine Facility на суму майже 3.5 млрд євро.

Про це у понеділок повідомляє пресслужба Європейської ради.

«Невдовзі Україна отримає приблизно 3,5 млрд євро після того, як Рада затвердила третій виплату безповоротних грантів і позик Україні в рамках програми Ukraine Facility», - сказано в повідомлені.

В Раді наголосили, що основною метою Ukraine Facility є підтримка макрофінансової стабільності та відновлення, реконструкції та модернізації України. «Завдяки цій третій виплаті Україна отримає близько 20 млрд євро в рамках Ukraine Facility з моменту її вступу в силу рік тому», - констатували в Раді.

В пресрелізі також мова йде про те, що сьогодні Рада дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови, викладені в Ukraine Facility, щоб отримати третю виплату від Українського механізму. «Україна успішно продемонструвала, що здійснила 13 різних кроків. До них належать, серед іншого, проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії, підвищення автономності енергорегулятора, спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС, ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи видалення мін із сільськогосподарських територій) і продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини», - деталізували в Єврораді.

В повідомлені вказано, що Ukraine Facility визначає наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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