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АНАЛІТИКА

США і Росія обговорять доступ до ЗАЕС і портів у Чорному морі - Віткофф

 

Росія та США у рамках переговорів щодо закінчення російсько-української війни обговорюють доступ до портів у Чорному морі, а також питання, пов'язані із Запорізькою атомною електростанцією.

Про це в ефірі CBS News заявив спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф, передає Укрінформ.

На питання про те, що, крім припинення вогню і мирної угоди, Москва і Вашингтон обговорюють технічні нюанси щодо території, Віткофф сказав, що «умови на полі бою різні».

«Ми повинні це обговорити. Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджена увага росіян. Є ядерний реактор (ЗАЕС - ред.), який постачає досить багато електроенергії в Україну. З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Існує угода про потенціал Чорного моря, існує дуже багато елементів», - зазначив Віткофф.

За його словами, це складна ситуація, але «ніхто не розводить руками».

Віткофф, коментуючи майбутню розмову Трампа і Путіна, яка має відбутись завтра, сказав, що обоє лідерів «мають справжні стосунки з першого терміну президента» Трампа: «І я думаю, що це буде дуже позитивна і конструктивна розмова між двома чоловіками, між двома президентами».

Віткофф також додав, що «Трамп - це той, хто приймає остаточні рішення», а Путін приймає остаточні рішення для Росії. «Я думаю, що це дуже позитивний знак, що вони в якийсь момент поговорять. Я думаю, що це свідчить про те, що є позитивний імпульс, що є прагнення з боку обох країн, і, до речі, це стосується і України, досягти тут довгострокового, міцного миру», - вважає Віткофф.
Ключові теги: США, Росія
 

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